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    Азербайджанец, убивший 23-летнюю девушку в России, осужден на 15 лет лишения свободы

    Его приговорили к 15 годам и 4 месяцам в колонии строго режима

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Суд ХМАО вынес новый обвинительный приговор в отношении 19-летнего азербайджанца Марифа Мамедова, который полгода назад средь бела дня на глазах у всех убил 23-летнюю Юлию Пыхтееву.

    Как передает Report, теперь его приговорили к 15 годам и 4 месяцам лишения свободы в колонии строго режима.

    Напомним, родственники убитой девушки не согласились с оправдательным приговором по эпизоду об изнасиловании. А адвокат осужденного надеялся добиться отмены наказания за нанесение побоев и угрозы убийством, которые он считал недоказанными.

    В результате, судья полностью признала вину подсудимого по статье 105 УК РФ (умышленное причинение смерти другому человеку). А эпизод по статье об изнасиловании направила на дорасследование, отменив тем самым вынесенный ранее оправдательный приговор.

    Согласно материалом суда, Мамедов неоднократно угрожал Юле убийством и избивал ее. А 14 мая на глазах у матери убил девушку, нанеся ей пять ударов ножом в голову, шею и туловище.

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