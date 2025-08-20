Азербайджан в ближайшие дни выдаст Индии одного из самых разыскиваемых криминальных авторитетов

Азербайджан в ближайшие дни экстрадирует в Индию одного из самых разыскиваемых криминальных авторитетов страны Маянка Сингха, арестованного в Баку в прошлом году.

Как сообщает Report со ссылкой на индийские СМИ, для экстрадиции в Азербайджан прибыла группа из трех сотрудников Антитеррористического подразделения Индии.

Согласно информации, передача Маянка Сингха индийской стороне состоится 22-23 августа.

В марте текущего года стало известно, что Азербайджан одобрил экстрадицию в Индию Маянка Сингха, известного также как Сунил Мина.

Антитеррористическое подразделение Индии через Интерпол передало Азербайджану убедительные доказательства преступной деятельности Маянка, что и поспособствовало принятию решения о его экстрадиции.

Маянк Сингх стал первым преступником из штата Джаркханд, арестованным за границей и подлежащим экстрадиции. Длительное время гангстер находился в международном розыске по красному уведомлению Интерпола. Он имеет длинную криминальную историю, был другом детства и членом группировки криминального авторитета Лоуренса Бишноя.

Перед бегством из Индии Маянк Сингх совершил громкие преступления в штатах Раджастхан, Пенджаб и Харьяна.

Несмотря на побег из Индии, гангстер продолжал свою преступную деятельность, угрожая индийским бизнесменам через интернет-звонки и вымогая у них деньги. На своих страницах в социальных сетях он открыто рекламировал свою криминальную деятельность, публикуя фотографии с автоматическим оружием.