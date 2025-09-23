Азербайджан усиливает сотрудничество с ЕС в сфере правовой помощи

18-19 сентября в городе Валлетте (Мальта) состоялась конференция министров юстиции Совета Европы на тему "Трансграничное сотрудничество и взаимная помощь: усиление сотрудничества в борьбе с транснациональными преступлениями".

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство юстиции, Азербайджан на конференции представлял советник министра юстиции Сейфяльпаша Алиев.

В рамках конференции объявлен открытым для подписания Дополнительный протокол №3 к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам (протокол "Валлетта").

В связи с этим председатель Комитета экспертов Совета Европы по исполнению европейских конвенций о сотрудничестве в уголовных делах, начальник Главного управления международного сотрудничества Министерства юстиции Адиль Абилов, являющийся разработчиком проекта данного протокола, выступил с докладом о необходимости его принятия и значении для совершенствования деятельности в этой сфере.

В заключение была принята Итоговая декларация, предусматривающая меры по повышению эффективности в сфере правовой помощи.