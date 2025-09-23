İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Azərbaycan Avropa Şurasının ədliyyə nazirlərinin konfransında iştirak edib

    Hadisə
    • 23 sentyabr, 2025
    • 15:27
    Azərbaycan Avropa Şurasının ədliyyə nazirlərinin konfransında iştirak edib

    Maltanın Valetta şəhərində 18-19 sentyabr tarixlərində "Sərhədlərarası əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım: transmilli cinayətlərə qarşı mübarizə üzrə əməkdaşlığın gücləndirilməsi" mövzusunda Avropa Şurasının ədliyyə nazirlərinin konfransı keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Ədliyyə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, konfransda Avropa Şurasının səlahiyyətli qurumlarının rəhbər heyətləri, üzv dövlətlərinin ədliyyə nazirləri, səfirlər və digər rəhbər şəxslər iştirak ediblər.

    Konfransda Azərbaycanı təmsil edən ədliyyə nazirinin müşaviri Seyfəlpaşa Əliyev çıxış edərək, cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardım sahəsində Nazirliyin fəaliyyəti barədə ətraflı məlumat verib, bu istiqamətdə rəqəmsal alətlərin tətbiqi və əlaqələrin genişləndirilməsi üzrə müsbət təcrübələrimiz barədə iştirakçıları məlumatlandırıb.

    Konfrans çərçivəsində "Cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında" Avropa Konvensiyanın 3 saylı əlavə protokolu ("Valetta" protokolu) imzaya açıq elan edilib. Bununla bağlı müvafiq protokol layihəsini hazırlayan Avropa Şurası Cinayət məsələlərində əməkdaşlığa dair Avropa konvensiyalarının icrası üzrə Ekspertlər Komitəsinin (PC-OC) sədri, Ədliyyə Nazirliyinin Beynəlxalq əməkdaşlıq baş idarəsinin rəisi Adil Əbilov müvafiq Protokolun hazırlanması zərurəti, onun fəaliyyətin təkmilləşdirilməsindəki rolu barədə məruzə edib.

    Sonda hüquqi yardım sahəsində səmərəliliyin artırılması üzrə tədbirləri nəzərdə tutan Yekun Bəyannamə qəbul edilib.

    Ədliyyə Nazirliyi Avropa müşavir
    Азербайджан усиливает сотрудничество с ЕС в сфере правовой помощи

    Son xəbərlər

    16:13
    Rəy

    ABŞ-Suriya əməkdaşlığı – Yaxın Şərqdə Qərbin yeni tərəfdaşı - ŞƏRH

    Analitika
    16:11

    Azərbaycan Argentina və Braziliyadan lobya tədarük etməyə başlayıb

    Biznes
    16:10

    Zakir İbrahimov: "AzerGold" bu ilin sonuna qədər 71 min unsiyadan çox qızıl hasil edəcək"

    Sənaye
    16:05
    Foto

    Naxçıvanda UEFA C kursunun sonuncu mərhələsi keçirilib

    Futbol
    16:05

    Baş Assambleyanın sədri: BMT-nin növbəti Baş katibi qadın olsa, əla olardı

    Digər
    16:03

    İngiltərə klubunun futbolçusu komaya düşüb

    Futbol
    15:59
    Foto

    AIIF 2025 çərçivəsində saziş imzalandı: Azərbaycan və Qazaxıstan şirkətləri dəmir istehsalı üzrə əməkdaşlıq edəcək

    Sənaye
    15:54

    Azərbaycanda hidrogenə keçid imkanlı müasir dəmir istehsalı müəssisəsi qurulacaq

    Sənaye
    15:54

    Azərbaycan və Albaniya siyasi məsləhətləşmələrin ilk raundunu keçirib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti