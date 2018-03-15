Азербайджан передал России совершавшего в Чечне нападения на российских военных

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Азербайджан передал России совершавшего в Чечне нападения на российских военнослужащих в начале 2000-х годов, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Сегодня по требованию Генпрокуратуры России Азербайджан экстрадировал Сайд-Хусина Лечиевича Такаева для привлечения к уголовной ответственности по части 2 статьи 209 (участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях) УК РФ", - говорится в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, в период с 2000 по 2003 год Такаев в составе вооруженного бандформирования на территории Чечни совершал нападения на представителей законной власти республики, военнослужащих Российской Федерации, проводивших антитеррористические мероприятия, а также на местных граждан.

Такаев доставлен на родину и в ближайшее время предстанет перед судом.