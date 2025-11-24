Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Азербайджан и Саудовская Аравия подписали программу сотрудничества в сфере юстиции

    Происшествия
    • 24 ноября, 2025
    • 13:53
    Азербайджан и Саудовская Аравия подписали программу сотрудничества в сфере юстиции

    Министр юстиции Фарид Ахмедов представил Азербайджан на втором Международном судебном форуме в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

    Об этом Report сообщили в Минюсте.

    В рамках форума Фарид Ахмедов встретился с министром юстиции Саудовской Аравии Валидом бин Мохаммадом бин Салех Аль-Самни. На встрече была выражена удовлетворенность развитием дружественных и партнерских отношений между странами во всех сферах, в том числе в области права и юстиции. Стороны отметили важность расширения взаимных визитов и обмена опытом.

    В рамках встречи подписан программный документ о сотрудничестве, направленный на укрепление институциональных основ взаимодействия в сфере юстиции. Программа охватывает организацию встреч регистрационных, нотариальных и других органов юстиции, изучение передового опыта, проведение совместных мероприятий между учебными учреждениями и другие направления.

    Форум в Эр-Рияде собрал государственных деятелей, представителей международных организаций, экспертов и ученых из более чем 40 стран. Участники обсудили цифровую трансформацию и применение искусственного интеллекта в системе юстиции, современные подходы в законодательстве, совершенствование механизмов альтернативного разрешения споров и другие темы.

    Азербайджан Саудовская Аравия Минюст Фарид Ахмедов
    Fərid Əhmədov Ər-Riyadda ikinci Beynəlxalq Ədliyyə Konfransında iştirak edib

    Последние новости

    14:59

    Посол Омана: Арабские страны стремятся улучшить сотрудничество с Азербайджаном

    Внешняя политика
    14:52

    NETTY2025 определяет номинантов, начато голосование

    ИКТ
    14:52

    Грузия избрана председателем ПА ОЧЭС

    В регионе
    14:50

    Шалва Папуашвили: Тбилиси поддерживает шаги для прочного мира между Баку и Ереваном

    В регионе
    14:46

    Трамп заявил о прогрессе в мирных переговорах между Россией и Украиной

    Другие страны
    14:44
    Фото

    Переселившимся в село Мамедбейли 30 семьям вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    14:34

    ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью более 1500 га

    Происшествия
    14:33
    Фото

    В рамках форума в Шуше обсуждено энергопартнерство между Азербайджаном и Турцией

    Внешняя политика
    14:33

    Страны ОДКБ на саммите в Бишкеке утвердят нового генсека

    Другие страны
    Лента новостей