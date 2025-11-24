Азербайджан и Саудовская Аравия подписали программу сотрудничества в сфере юстиции

Министр юстиции Фарид Ахмедов представил Азербайджан на втором Международном судебном форуме в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Об этом Report сообщили в Минюсте.

В рамках форума Фарид Ахмедов встретился с министром юстиции Саудовской Аравии Валидом бин Мохаммадом бин Салех Аль-Самни. На встрече была выражена удовлетворенность развитием дружественных и партнерских отношений между странами во всех сферах, в том числе в области права и юстиции. Стороны отметили важность расширения взаимных визитов и обмена опытом.

В рамках встречи подписан программный документ о сотрудничестве, направленный на укрепление институциональных основ взаимодействия в сфере юстиции. Программа охватывает организацию встреч регистрационных, нотариальных и других органов юстиции, изучение передового опыта, проведение совместных мероприятий между учебными учреждениями и другие направления.

Форум в Эр-Рияде собрал государственных деятелей, представителей международных организаций, экспертов и ученых из более чем 40 стран. Участники обсудили цифровую трансформацию и применение искусственного интеллекта в системе юстиции, современные подходы в законодательстве, совершенствование механизмов альтернативного разрешения споров и другие темы.