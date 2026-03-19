Азербайджан экстрадировал разыскиваемого гражданина Узбекистана
Происшествия
- 19 марта, 2026
- 15:39
Азербайджан экстрадировал находившегося в международном розыске гражданина Узбекистана Абдулло Шадиева, обвиняемого в особо крупном хищении.
Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.
Шадиев был задержан в декабре 2025 года в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку. Суд избрал для него меру пресечения в виде ареста.
Генпрокуратура Азербайджана удовлетворила ходатайство узбекской стороны о выдаче обвиняемого на основании Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 2002 года.
Накануне Шадиев в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции передан компетентным органам Узбекистана.
Последние новости
16:22
Лидеры ЕС обсудят поддержку Украины на саммите в Брюсселе с участием ЗеленскогоДругие страны
16:21
В Иране арестовали около 100 человек по подозрению в шпионаже в пользу ИзраиляДругие страны
16:18
Аппарат омбудсмена подготовил отчет о немусульманских кладбищах в АзербайджанеВнутренняя политика
16:01
Фото
В Ходжалы отметили праздники Новруз и РамазанВнутренняя политика
15:59
Александр Лукашенко планирует визит в СШАДругие страны
15:54
Мерц: ЕС готов к урегулированию на Ближнем Востоке при прекращении боевых действийДругие страны
15:53
Доха выразила солидарность с Баку и странами Ближнего Востока на фоне атак ИранаДругие страны
15:42
В Азербайджане синоптики предупредили о грозах и граде 20 мартаЭкология
15:39