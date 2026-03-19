Азербайджан экстрадировал разыскиваемого гражданина Узбекистана

Азербайджан экстрадировал находившегося в международном розыске гражданина Узбекистана Абдулло Шадиева, обвиняемого в особо крупном хищении.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.

Шадиев был задержан в декабре 2025 года в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку. Суд избрал для него меру пресечения в виде ареста.

Генпрокуратура Азербайджана удовлетворила ходатайство узбекской стороны о выдаче обвиняемого на основании Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 2002 года.

Накануне Шадиев в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции передан компетентным органам Узбекистана.