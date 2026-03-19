    Азербайджан экстрадировал разыскиваемого гражданина Узбекистана

    • 19 марта, 2026
    • 15:39
    Азербайджан экстрадировал находившегося в международном розыске гражданина Узбекистана Абдулло Шадиева, обвиняемого в особо крупном хищении.

    Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.

    Шадиев был задержан в декабре 2025 года в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку. Суд избрал для него меру пресечения в виде ареста.

    Генпрокуратура Азербайджана удовлетворила ходатайство узбекской стороны о выдаче обвиняемого на основании Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 2002 года.

    Накануне Шадиев в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции передан компетентным органам Узбекистана.

    Экстрадиция из Азербайджана Генеральная прокуратура Азербайджана Пенитенциарная служба Международный розыск
    Azərbaycan beynəlxalq axtarışda olan şəxsi Özbəkistana təhvil verib
    Azerbaijan extradites wanted Uzbek citizen
