Азербайджан объявил человека с двойным гражданством в розыск по линии Интерпола - ФОТО

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан объявил еще одного человека в международный розыск по линии Интерпола.

Как сообщает Report, Назим Асланов обвиняется по ст. 234.2 (незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления,) Уголовного кодекса АР.

Н.Асланов (1976 г.р.) родился в селе Махмудавар Масаллинского района. Является гражданином Азербайджана и Российской Федерации. Знает азербайджанский и русские языки.