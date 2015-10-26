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    ​"Azenсo" подало в суд на ООО

    Бакинский административно-экономический суд №2 обеспечил иск частично

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ ОАО "Azenсo" подало в суд на ООО "16 saylı İnşaat İstehsalat Təsərrüfat Tresti".

    Как сообщает Report, ОАО выдвинуло требование о взыскании долга по контракту купли-продажи.

    Бакинский административно-экономический суд №2 обеспечил иск частично.

    ООО "16 saylı İnşaat İstehsalat Təsərrüfat Tresti" подало из решения апелляционную жалобу. Иск будет рассмотрен в Бакинском апелляционном суде.

    Отметим, что в 2010 году "Azenсo", основная деятельность которого заключается в строительстве, капитальном и текущем ремонте энергообъектов, зданий, установок, был выставлен Госкомитетом по вопросам имущества на инвестиционный конкурс по приватизации акционерного общества. Владельцем акций компании стало ООО "İnter enerji".

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