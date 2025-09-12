Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Автомобиль сбил 17-летнюю девушку в Астаре

    В Астаринском районе автомобиль сбил 17-летнюю девушку. 

    Как сообщает южное бюро Report, авария произошла на территории поселка Эркиван.

    Пострадавшей Бибиханым Алиевой оказали первичную медицинскую помощь в Астаринской районной больнице, после чего она была направлена в отделение скорой помощи Лянкяранской больницы.

    Пациентку в тяжелом состоянии с диагнозом внутричерепная травма поместили в реанимационное отделение.

    По факту ведется расследование.

    Astarada yeniyetməni avtomobil vurub

