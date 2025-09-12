Автомобиль сбил 17-летнюю девушку в Астаре
Происшествия
- 12 сентября, 2025
- 19:43
В Астаринском районе автомобиль сбил 17-летнюю девушку.
Как сообщает южное бюро Report, авария произошла на территории поселка Эркиван.
Пострадавшей Бибиханым Алиевой оказали первичную медицинскую помощь в Астаринской районной больнице, после чего она была направлена в отделение скорой помощи Лянкяранской больницы.
Пациентку в тяжелом состоянии с диагнозом внутричерепная травма поместили в реанимационное отделение.
По факту ведется расследование.
