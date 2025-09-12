Автомобиль сбил 17-летнюю девушку в Астаре

В Астаринском районе автомобиль сбил 17-летнюю девушку.

Как сообщает южное бюро Report, авария произошла на территории поселка Эркиван.

Пострадавшей Бибиханым Алиевой оказали первичную медицинскую помощь в Астаринской районной больнице, после чего она была направлена в отделение скорой помощи Лянкяранской больницы.

Пациентку в тяжелом состоянии с диагнозом внутричерепная травма поместили в реанимационное отделение.

По факту ведется расследование.