Astarada yeniyetməni avtomobil vurub
Hadisə
- 12 sentyabr, 2025
- 19:30
Astara rayonunda avtomobil 17 yaşlı yeniyetməni vurub.
"Report"un cənub bürosunun məlumatına görə, hadisə Ərkivan qəsəbəsi ərazisində olub.
Belə ki, avtomobil vuran şəxs qəsəbə sakini - 2008-ci il təvəllüdlü Bibixanım Elçin qızı Əliyevadır. Yaralıya əvvəlcə Astara Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında ilkin zəruri tibbi yardım göstərilərək Lənkəran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının təcili yardım şöbəsinə göndərilib. Vəziyyəti ağır olan pasiyent kəllədaxili travma diaqnozu ilə reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
