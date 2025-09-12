İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Astarada yeniyetməni avtomobil vurub

    Hadisə
    • 12 sentyabr, 2025
    • 19:30
    Astarada yeniyetməni avtomobil vurub

    Astara rayonunda avtomobil 17 yaşlı yeniyetməni vurub.

    "Report"un cənub bürosunun məlumatına görə, hadisə Ərkivan qəsəbəsi ərazisində olub.

    Belə ki, avtomobil vuran şəxs qəsəbə sakini - 2008-ci il təvəllüdlü Bibixanım Elçin qızı Əliyevadır. Yaralıya əvvəlcə Astara Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında ilkin zəruri tibbi yardım göstərilərək Lənkəran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının təcili yardım şöbəsinə göndərilib. Vəziyyəti ağır olan pasiyent kəllədaxili travma diaqnozu ilə reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Astara avtoqəza
    Автомобиль сбил 17-летнюю девушку в Астаре

