Арестованы племянник генерала и еще двое лиц

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Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Насиминском районном суде в связи со сбежавшими преступниками было рассмотрено ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде лишения свободы в отношении трех сотрудников Пенитенциарной службы - начальника караула Джейхуна Самедова, заместителя начальника караула Фуада Гаджиева и второго заместителя начальника караула Турала Поладханова.

Как сообщает Report, суд удовлетворил ходатайство.

Согласно решению, в отношении всех трех избрана мера пресечения в виде лишения свободы сроком на 3 месяца.

Напомним, что доставленные в Баку в специальном вагоне поезда Баку-Астара-Баку заключенные Али Агами и Этибар Мамедов совершили побег. Дело обвиняемых в умышленном убийстве беглецов Али Агами и Этибара Мамедова рассматривается в Лянкяранском суде по тяжким преступлениям. На прошлой неделе гособвинитель потребовал для каждого из них по 19 лет тюремного заключения. Ночью 22 октября оба были доставлены на поезде из Лянкярана в Баку. Утром 23 октября на станции Баладжары, когда в сопровождении сотрудников Пенитенциарной службы мужчин выводили из вагона поезда, А.Агами и Э.Мамедов сбежали.

Обвиняемых везли в Бакинский следственный изолятор.

Отмечается, что известный в криминальном мире А.Агами является одним из лиц, близких к ныне находящемуся под арестом "Лоту Гули". А Э.Мамедов по прозвищу "Годжа" в основном известен как Этибар Гаджигабульский.

По факту в Следственном управлении по особо тяжким делам Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 304.2 (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.

В настоящее время оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу и задержанию беглецов продолжаются.

Напомним, что арестованный Джейхун Самедов является племянником заместителя начальника Пенитенциарной службы, генерал-майора юстиции Гусейна Алиханова.