Арестован преступник, убивший мужчину и ранивший его супругу во время кражи из квартиры на Абшероне - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ В результате профессионально выполненных сотрудниками полиции и прокуратуры неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий по "горячим следам" были раскрыты два преступления, совершенные 21 августа в Абшеронском районе.

Как сообщает Report, информацию об этом совместно распространили Генпрокуратура и МВД.

21 августа утром житель поселка Сараи Абшеронского района Анар Танрывердиев позвонил в "кол-центр 102" МВД и сообщил, что их сосед 75-летний Мамед Сарханов был убит, а его супруга Зейнаб госпитализирована с Сумгайытскую больницу скорой помощи с травмой.

На месте преступления сотрудниками и Абшеронской районной прокуратуры и отделения полиции с участием судмедэксперта был проведен осмотр. Из подвала недостроенного строения неподалеку в качестве орудия преступления был изъят деревянный обрубок со следами крови и частицами волос, опрошены свидетели, назначены экспертизы и выполнены другие необходимые процессуальные действия.

Предварительное расследование установило, что преступление было совершено утром.

21 августа утром в квартиру Мамеда Сарханова из окна проник неизвестный, нанес деревянным предметом удар по голове спящего на диване хозяина дома и попытался узнать у пришедшей на шум Зейнаб Сархановой, где лежат деньги и драгоценности. Не получив ответа, неизвестный нанес удар по голову женщине и покинул квартиру.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 120.2.7 (попытка убийства двух или более лиц).

В это время в районную полицию в городе Хырдалан поступила информация о другом тяжком преступлении. Проникший в одну из квартир под видом мастера неизвестный, угрожая ножом, потребовал у проживающей в квартире Севды Гусейновой золото и драгоценности. Однако женщина подняла шум, призывая на помощь соседей, и сорвала планы преступнику.

23 августа в результате проведенных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении преступлений ранее судимый за мошенничество Магсуд Алиев. Потерпевшая С.Гусейнова его опознала. Кроме того, было установлено, что убийство в Абшеронском районе так же было совершено М.Алиевым.

М.Алиев в показаниях следствия признался, что совершил оба преступления на почве наживы. Оба эпизода были объединены в одно дело. М.Алиев привлечен к следствию в качестве подозреваемого ему инкриминируются статьи 181.2.3. (разбой с незаконным проникновением в жилище, помещение, на склад, либо иное хранилище), 181.2.5 (с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), 120.2.9 (умышленное убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника), 120.2.11 (сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом) и 29, 120.2.7 (двух или более лиц). Он взят под стражу.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.