    Начальник "Дома отдыха" Минобороны обвиняется в получении взятки - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    • 16 октября, 2025
    • 22:02
    Начальник Дома отдыха Минобороны обвиняется в получении взятки - ОБНОВЛЕНО

    В результате мероприятий, проведенных Министерством обороны, было установлено, что начальник "Дома отдыха" майор Ильхам Хагвердиев допустил нарушение закона.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

    Для проведения соответствующих следственных действий, правовой оценки инцидента и принятия мер в рамках закона материалы расследования были направлены в Военную прокуратуру.

    В отношении Ильхама Хаквердиева в Следственном управлении Военной прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье 311 (получение взятки) Уголовного кодекса АР.

    В отношении начальника "Дома отдыха" (санатория) Министерства обороны Азербайджана майора Ильхама Хагвердиева избрана мера пресечения в виде ареста.

    Как сообщает Report, соответствующее решение принял Бакинский военный суд.

    Отметим, что Ильхам Хагвердиев обвиняется по статье 311 (получение взятки) Уголовного кодекса АР.

    "Дом отдыха" Минобороны Азербайджана получение взятки
    Müdafiə Nazirliyinin "İstirahət evi"nin rəisi rüşvət almaqda ittiham olunur - YENİLƏNİB

