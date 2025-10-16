Начальник "Дома отдыха" Минобороны обвиняется в получении взятки - ОБНОВЛЕНО
- 16 октября, 2025
- 22:02
В результате мероприятий, проведенных Министерством обороны, было установлено, что начальник "Дома отдыха" майор Ильхам Хагвердиев допустил нарушение закона.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Для проведения соответствующих следственных действий, правовой оценки инцидента и принятия мер в рамках закона материалы расследования были направлены в Военную прокуратуру.
В отношении Ильхама Хаквердиева в Следственном управлении Военной прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье 311 (получение взятки) Уголовного кодекса АР.
В отношении начальника "Дома отдыха" (санатория) Министерства обороны Азербайджана майора Ильхама Хагвердиева избрана мера пресечения в виде ареста.
Как сообщает Report, соответствующее решение принял Бакинский военный суд.
Отметим, что Ильхам Хагвердиев обвиняется по статье 311 (получение взятки) Уголовного кодекса АР.