İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Müdafiə Nazirliyinin "İstirahət evi"nin rəisi barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib

    Daxili siyasət
    • 16 oktyabr, 2025
    • 19:15
    Müdafiə Nazirliyinin İstirahət evinin rəisi barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib

    Müdafiə Nazirliyinin "İstirahət evi"nin rəisi mayor İlham Haqverdiyev barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə qərar Bakı Hərbi Məhkəməsində verilib.

    Həbs qətimkan tədbirinin müddəti 2 ay 20 gündür.

    Qeyd edək ki, İlham Haqverdiyev Cinayət Məcəlləsinin 311-ci (rüşvət) maddəsi üzrə ittiham olunur.

    Müdafiə Nazirliyi həbs qətimkan Bakı Hərbi Məhkəməsi
    Арестован начальник "Дома отдыха" Минобороны

    Son xəbərlər

    19:25

    Qaşqardan Azərbaycana ilk multimodal reys açılıb

    İnfrastruktur
    19:20

    AYNA: Kvotanın tətbiqi ilə mövcud buraxılış kartları ləğv edilməyəcək

    İnfrastruktur
    19:15

    Müdafiə Nazirliyinin "İstirahət evi"nin rəisi barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib

    Daxili siyasət
    18:49
    Foto

    QH Parlament Şəbəkəsi ilə ICAPP arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Milli Məclis
    18:49

    Azərbaycanda dövlətə xəyanətdə ittiham olunan 4 nəfərin məhkəməsi başlayıb

    Daxili siyasət
    18:47

    Pakistan Əfqanıstanla danışıqlara hazır olduğunu bəyan edib

    Digər ölkələr
    18:42
    Video

    "Haber Global": Qarabağda şəhərsalma modeli beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim edilib

    Xarici siyasət
    18:29
    Foto

    "Bank of Baku"dan yaşıl təşəbbüs – növbəti ağacəkmə aksiyası keçirildi

    Maliyyə
    18:25

    KİV: Tramp bu gün Putinlə telefon danışığı aparacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti