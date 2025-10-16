Müdafiə Nazirliyinin "İstirahət evi"nin rəisi barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib
Daxili siyasət
- 16 oktyabr, 2025
- 19:15
Müdafiə Nazirliyinin "İstirahət evi"nin rəisi mayor İlham Haqverdiyev barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə qərar Bakı Hərbi Məhkəməsində verilib.
Həbs qətimkan tədbirinin müddəti 2 ay 20 gündür.
Qeyd edək ki, İlham Haqverdiyev Cinayət Məcəlləsinin 311-ci (rüşvət) maddəsi üzrə ittiham olunur.
