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    Арестован член Совета аксакалов Нардарана

    В его доме обнаружено большое количество патронов, огнестрельное оружие и запрещенную религиозную литературу

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В бакинском поселке Нардаран задержан еще один человек.

    Как сообщили Report, полиция задержала 63-летнего члена Совета аксакалов Нардарана Сеидали Агаева.

    В его доме обнаружили большое количество патронов, огнестрельное оружие и запрещенную религиозную литературу.

    По факту возбуждено уголовное дело по ст. 228 (незаконное приобретение, передача другому лицу, продажа, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и установок) УК. В отношении С.Агаева принята мера пресечения в виде ареста.  

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