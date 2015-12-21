Арестован член Совета аксакалов Нардарана

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В бакинском поселке Нардаран задержан еще один человек.

Как сообщили Report, полиция задержала 63-летнего члена Совета аксакалов Нардарана Сеидали Агаева.

В его доме обнаружили большое количество патронов, огнестрельное оружие и запрещенную религиозную литературу.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 228 (незаконное приобретение, передача другому лицу, продажа, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и установок) УК. В отношении С.Агаева принята мера пресечения в виде ареста.