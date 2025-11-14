Арастун Оруджлу вызван в Генпрокуратуру Азербайджана

Проживающий за пределами Азербайджана YouTube-блогер Арастун Оруджлу вызван в Генеральную прокуратуру.

Как передает Report, соответствующее официальное уведомление Генпрокуратуры было озвучено в эфире Общественного телевидения (İTV).

По информации Генпрокуратуры, Оруджлу направлено официальное уведомление о вызове в Следственное управление в соответствии со статьей 467-13.4 УК АР.

Оруджлу ранее был привлечен к уголовному делу в качестве обвиняемого по статье 281.2 УК АР (открытые призывы, направленные против государства, совершенные повторно или группой лиц). Поскольку Оруджлу, по данным следствия, скрывается за пределами страны, он был объявлен розыск, а 23 февраля Бинагадинский районный суд избрал меру пресечения в виде заочного ареста.

18 сентября текущего года в обвинение были внесены изменения: Оруджлу привлечен по статьям 220.2 и 281.2 УК АР.

Следствие отмечает, что 4 января 2023 года на платформе YouTube на своем канале "Ərəstun Oruclunun kanalı", а также 24 октября 2024 года на канале "Azərfreedom TV" он вместе с другими лицами открыто призывал к насильственным действиям против законных властей Азербайджана.

В случае неявки уполномоченные органы могут инициировать заочное производство, вынести заочный приговор или иное итоговое решение суда.