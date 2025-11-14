İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Ərəstun Oruclu Baş Prokurorluğa çağırılıb

    Hadisə
    • 14 noyabr, 2025
    • 18:53
    Ərəstun Oruclu Baş Prokurorluğa çağırılıb

    Ölkə xaricində yaşayan Ərəstun Oruclu Baş Prokurorluğa çağırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, Baş Prokurorluğun bununla bağlı rəsmi təqdimatı İctimai Televiziyada (İTV) yayılıb.

    Qeyd olunub ki, Cinayət Məcəlləsinin 467-13.4-cü maddəsinə uyğun olaraq, Ə.Orucluya Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsinə çağırılmasına dair rəsmi bildiriş göndərilib.

    Bildirişə əsasən, Ə.Oruclu 2025-ci il noyabrın 21-də 14:00-da Bakı şəhəri Binəqədi rayonu, Süleyman Sani Axundov küçəsi 160 ünvanında yerləşən Baş Prokurorluğun İstintaq Baş İdarəsinə gəlməlidir.

    Onun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 281.2-ci (Dövlət əleyhinə yönələn açıq çağırışlar, təkrar və ya bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə) maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlbetmə haqqında qərar qəbul edilib. Lakin Ə.Oruclu istintaqdan qaçaraq Azərbaycandan kənarda gizləndiyi üçün barəsində ittiham elan edilməsi ilə bağlı axtarış elan olunub. Binəqədi Rayon Məhkəməsinin bu il 23 fevral tarixli qərarı ilə barəsində qiyabi həbs qətimkan tədbiri seçilib.

    Sentyabrın 18-də ittihamın məzmununa əlavələr və dəyişikliklər edilərək Ə.Oruclu barəsində Cinayət Məcəlləsinin 220.2-ci və 281.2-ci maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmə haqqında qərar çıxarılıb.

    Bildirilib ki, ki, o, 2023-cü il yanvarın 4-də "YouTube" internet platformasında "Ərəstun Oruclunun kanalı" adlı kanalda və 2024-cü il oktyabrın 24-də "Azərfreedom TV" adlı kanalda qeyriləri ilə qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs halında birləşərək Azərbaycanda qanuni əsaslarla formalaşmış və fəaliyyət göstərən mövcud hakimiyyətə qarşı zor tətbiqi çıxmağı təşviq edən açıq çağırışlar edib və yayıb.

    Təqsirləndirilən şəxsə qiyabi icraatın açıla biləcəyi, qiyabi hökmün və məhkəmənin digər qərarının çıxarılacağı barədə xəbərdarlıq edilib.

    Xəbərdarlıq edilib ki, çağırışa gəlmədiyi halda barəsində qiyabi icraat açıla, qiyabi hökm və ya məhkəmənin digər yekun qərarı çıxarıla bilər.

    Baş Prokurorluq Ərəstun Oruclu Cinayət işi xəbərdarlıq

    Son xəbərlər

    18:59

    Mariyana Kuyundziç: Azərbaycan tarixində güclü qadınlarla bağlı böyük nümunələr var

    Xarici siyasət
    18:53

    Ərəstun Oruclu Baş Prokurorluğa çağırılıb

    Hadisə
    18:51

    Daşkənddə "Tağıyev: Neft" bədii filminin nümayişi keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    18:33

    Aİ səfiri: Azərbaycan və Ermənistan arasında müşahidə olunan müsbət irəliləyişdən çox məmnunuq

    Xarici siyasət
    18:22

    Naxçıvanda fərdi yaşayış evində yanğın olub

    Hadisə
    18:21

    DİN şəxsi məlumatların oğurlanmasına dair iddiaların araşdırılmasını davam etdirir

    Daxili siyasət
    18:11
    Foto

    AMADA avarçəkənlər üçün seminar təşkil edib

    Fərdi
    18:04

    Avropa Komissiyası və Ermənistan regional kommunikasiyaların açılmasını müzakirə ediblər

    Region
    17:58
    Foto

    "Yaşıl Enerji Dəhlizi"nin yaradılması üzrə mühüm razılaşmalar əldə olunub

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti