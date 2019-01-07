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    Аппарат Омбудсмена: Мехман Гусейнов принимает пищу, состояние здоровья нормальное

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Члены Национальной превентивной группы (НПГ) уполномоченного по правам человека в Азербайджане посетили Бакинский следственный изолятор.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе аппарата Омбудсмена.

    В ходе визита, организованного на основе факультативного протокола "Конвенции против пыток и другого жестокого, бесчеловечного, унизительного обращения или наказания" и требований конституционного закона "Об омбудсмене", содержащиеся в учреждении обвиняемые были приняты в индивидуальном порядке для рассмотрения вопросов, касающихся условий содержания и отношения, обеспечения прав.

    В рамках посещения с участием руководителя НПГ и врача был в конфиденциальном порядке принят и содержащийся здесь Мехман Гусейнов, выслушано его обращение, врач учреждения ознакомился с состоянием здоровья М.Гусейнова. 

    В результате обследования стало известно, что Мехман Гусейнов принимает пищу, получает посылки, находится под ежедневным наблюдением врача, состояние здоровья нормальное.

    В рамках посещения письменное обращение М.Гусейнова омбудсмену передано в Генпрокуратуру на рассмотрение.

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