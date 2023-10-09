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Апелляционная жалоба Рубена Варданяна отклонена

Апелляционная жалоба Рубена Варданяна отклонена Апелляционная жалоба, поданная на постановление суда об избрании в отношении "государственного министра" сепаратистского режима Рубена Варданяна меры пресечения в виде заключения под стражу, отклонена.
Происшествия
9 октября 2023 г. 17:17
Апелляционная жалоба Рубена Варданяна отклонена

Апелляционная жалоба, поданная на постановление суда об избрании в отношении "государственного министра" сепаратистского режима Рубена Варданяна меры пресечения в виде заключения под стражу, отклонена.

Как сообщает Report, адвокат Варданяна Афет Газиева попросила отменить меру пресечения в виде ареста в отношении своего подзащитного.

Жалоба была рассмотрена в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Габиля Мамедова.

Суд отклонил жалобу, посчитав решение суда первой инстанции обоснованным.

Отметим, что задержанному 27 сентября на погранично-пропускном пункте "Лачын" Варданяну предъявлено обвинение по статьям 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (создание не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, а также участие в их деятельности) и 318.1 (пересечение охраняемой государственной границы Азербайджанской Республики без установленных документов или вне контрольно-пропускного пункта государственной границы), в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Версия на английском языке Ruben Vardanyan's appeal rejected
Версия на азербайджанском языке Ruben Vardanyanın apellyasiya şikayəti təmin edilməyib

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