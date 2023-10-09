Апелляционная жалоба Рубена Варданяна отклонена

Апелляционная жалоба, поданная на постановление суда об избрании в отношении "государственного министра" сепаратистского режима Рубена Варданяна меры пресечения в виде заключения под стражу, отклонена.

Апелляционная жалоба, поданная на постановление суда об избрании в отношении "государственного министра" сепаратистского режима Рубена Варданяна меры пресечения в виде заключения под стражу, отклонена.

Как сообщает Report, адвокат Варданяна Афет Газиева попросила отменить меру пресечения в виде ареста в отношении своего подзащитного.

Жалоба была рассмотрена в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Габиля Мамедова.

Суд отклонил жалобу, посчитав решение суда первой инстанции обоснованным.

Отметим, что задержанному 27 сентября на погранично-пропускном пункте "Лачын" Варданяну предъявлено обвинение по статьям 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (создание не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, а также участие в их деятельности) и 318.1 (пересечение охраняемой государственной границы Азербайджанской Республики без установленных документов или вне контрольно-пропускного пункта государственной границы), в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.