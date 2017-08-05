Апелляционная жалоба компаньона брата "Шарурлу Исфандияра" не была удовлетворена

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершено судебное заседание по апелляционной жалобе по решению в отношении директора ООО VEDI-E Гошуна Рагимова, обвиненного в мошенничестве и служебном подлоге.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Мирпаши Гусейнова было зачитано решение.

Согласно решению, апелляционная жалоба Г.Рагимова не была удовлетворена, решение суда первой инстанции осталось неизменным.

По обвинительному акту, с 2007-2008 годов граждане подписали договора о покупке квартир в стоящемся ООО VEDI-E в жилом массиве Ени Ясамал здании.

В ходе разбирательства стало известно, что директор ООО Гошун Рагимов на основе подложных договоров несколько раз перепродал одни и те же квартиры в новостройке в Ясамальском районе Баку разным гражданам, обманув 29 граждан на 305 тысяч манатов.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 178 («мошенничество») и 313 («служебный подлог») Уголовного кодекса Азербайджана, ведется следствие, а также мероприятия по возмещению нанесенного гражданам материального ущерба.

В целом по уголовному делу проходят 29 пострадавших. Они побывали на приеме директора ООО VEDI-E Г.Рагимова, однако он возложил ответственность на ООО SAFARI-N. Стало известно, что в данном деле ООО VEDI-E является подрядчиком, а ООО SAFARI-N – заказчиком. Директором этой фирмы является Имран Ахундов, который является братом бизнесмена Исфандияра Ахундова, известного как "Шарурлу Исфандияр".

Во время суда Г.Рагимов признал свою частичную вину. Он сообщил, что учредил ООО и подписал контракт с ООО SAFARI-N для строительства здания. По его словам, зарплату рабочим во время строительства он выплачивал сам. По словам Г.Рагимова, налоговые и банковские вопросы решало ООО SAFARI-N, исполнительным директором которого является некто по имени Эльнур. По словам Г.Рагимова, на строительство в целом было потрачено 1 млн. 300 тыс. манатов. Об это сумме И.Ахундову ничего не известно, добавил он.

Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Г.Рагимов был приговорен к 6 годам и 7 месяцам тюремного заключения. Недовольный решением он подал апелляционную жалобу.