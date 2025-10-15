Анар Багиров: В Азербайджане предпринимаются шаги по повышению эффективности правосудия

В Ханое во Вьетнаме прошла 38-я международная конференция Азиатско-Тихоокеанской юридической ассоциации (LAWASIA).

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие представители международных организаций, коллегий адвокатов, госструктур и эксперты из разных стран.

Председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров выступил в формате видеоконференции на тему "Развитие человеческих ресурсов: формирование юридических компетенций в рамках инициативы "Один пояс - один путь".

Он рассказал о проводимых в Азербайджане судебно-правовых реформах, направленных на повышение эффективности правосудия и доступности судов для граждан.

Багиров подчеркнул, что на освобожденных от оккупации территориях проводятся работы по восстановлению, что имеет важное значение с экономической и социальной точек зрения, а открытие Зангезурского коридора усилит региональное сотрудничество и юридическую интеграцию.