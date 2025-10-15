Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Анар Багиров: В Азербайджане предпринимаются шаги по повышению эффективности правосудия

    Происшествия
    • 15 октября, 2025
    • 14:04
    Анар Багиров: В Азербайджане предпринимаются шаги по повышению эффективности правосудия

    В Ханое во Вьетнаме прошла 38-я международная конференция Азиатско-Тихоокеанской юридической ассоциации (LAWASIA).

    Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие представители международных организаций, коллегий адвокатов, госструктур и эксперты из разных стран.

    Председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров выступил в формате видеоконференции на тему "Развитие человеческих ресурсов: формирование юридических компетенций в рамках инициативы "Один пояс - один путь".

    Он рассказал о проводимых в Азербайджане судебно-правовых реформах, направленных на повышение эффективности правосудия и доступности судов для граждан.

    Багиров подчеркнул, что на освобожденных от оккупации территориях проводятся работы по восстановлению, что имеет важное значение с экономической и социальной точек зрения, а открытие Зангезурского коридора усилит региональное сотрудничество и юридическую интеграцию.

    Анар Багиров LAWASIA Коллегия адвокатов Ханое Вьетнам
    Фото
    Anar Bağırov: Azərbaycanda ədalət mühakiməsinin səmərəliliyinin artırılması istiqamətində addımlar atılıb

    Последние новости

    14:42

    Ziraat Bank Azerbaijan обнародовал свое финансовое положение

    Финансы
    14:38
    Фото

    Вкус Италии в Баку: шеф Роберто Черреа погружает в детство

    Культура
    14:29

    Испания намерена не придавать значения санкционным угрозам Трампа

    Другие страны
    14:27

    Турецкий профессор: Азербайджан сыграл важную роль в обеспечении мира на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    14:21

    Английский исследователь: Азербайджан сделал за 15–20 лет то, на что ОАЭ понадобилось полвека

    Карабах
    14:20

    Посол: Восстановление освобожденных территорий станет примером для мира на WUF13

    Инфраструктура
    14:10

    Песков: РФ не будет выполнять решение ЕСПЧ о выплате Грузии компенсации

    В регионе
    14:10

    Chapman Taylor: Восстановление освобожденных территорий Азербайджана поражает масштабом и скоростью

    Инфраструктура
    14:08

    СМИ: Аш-Шараа в ходе визита в Москву потребует выдачи Башара Асада

    Другие страны
    Лента новостей