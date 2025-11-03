ANAMA: В октябре от мин очищена территория площадью более 7 тыс. га
Происшествия
- 03 ноября, 2025
- 14:38
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в октябре обнаружены и обезврежены 364 противотанковые мины, 406 противопехотных мин, 12 298 неразорвавшихся боеприпасов.
Как сообщает Report, об этом говорится в ежемесячной сводке Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).
За указанный период от мин очищена территория площадью 7 022 га.
Операции проводились сотрудниками ANAMA, министерств обороны и чрезвычайных ситуаций, Государственной пограничной службы и четырьмя частными компаниями.
