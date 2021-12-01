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ANAMA: В ноябре на освобожденных землях обезврежены 610 мин

ANAMA: В ноябре на освобожденных землях обезврежены 610 мин 16:30
Происшествия
1 декабря 2021 г. 16:45
ANAMA: В ноябре на освобожденных землях обезврежены 610 мин

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) представило ежемесячную информацию об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах с 1 по 30 ноября были обнаружены и обезврежены 256 противопехотных, 354 противотанковые мины и 223 неразорвавшихся боеприпаса.

В целом, территория площадью 4 145 456 кв.м. (414 га) была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

С 10 ноября 2020 года по 30 ноября текущего года были обнаружены и обезврежены 10 456 противопехотных, 4 683 противотанковые мины и 12 659 неразорвавшихся боеприпасов. В целом, территория площадью 63 583 085 кв.м. (6 358 га) была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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Версия на английском языке Azerbaijan discloses number of mines detected in liberated lands last month
Версия на азербайджанском языке İşğaldan azad olunan ərazilərdə ötən ay aşkarlanan minaların sayı açıqlanıb

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