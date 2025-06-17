ANAMA: На прошлой неделе от мин очищена территория площадью 1 258 га

ANAMA: На прошлой неделе от мин очищена территория площадью 1 258 га

С 10 по 16 июня на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана были обнаружены и обезврежены 29 противотанковых, 131 противопехотная мина и 528 неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

Согласно информации, от мин очищена территория площадью 1258,7 га.

Операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой и четырьмя частными компаниями в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Шуше, Ходжавенде, Лачыне, Физули, Джебраиле, Губадлы и Зангилане, в том числе в четырех освобожденных от оккупации селах Газахского района.