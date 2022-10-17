О нас

ANAMA: На освобожденных территориях обнаружены еще 144 мины

ANAMA: На освобожденных территориях обнаружены еще 144 мины Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.
Происшествия
17 октября 2022 г. 13:40
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружены еще 144 мины

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в Агентстве, с 10 по 15 октября в ходе мероприятий по разминированию в Тертерском, Агдамском, Ходжавендском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены и обезврежены 33 противопехотные мины, 111 противотанковых мин, а также 271 неразорвавшийся боеприпас.

В результате территория площадью 435 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Another 144 mines found in liberated territories of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azad edilmiş ərazilərdə daha 144 mina aşkarlanıb

Самое читаемое

Представлена дорожная карта по индикатору подключения к коммунальным услугам
ФотоПредставлена дорожная карта по индикатору подключения к коммунальным услугам
10 октября 2022 г. 16:03
Лига конференций: Пять команд могут пройти в 1/8 финала
Лига конференций: Пять команд могут пройти в 1/8 финала
13 октября 2022 г. 08:54
Политолог: В сомнительных посреднических услугах Парижа Баку не нуждается
Политолог: В сомнительных посреднических услугах Парижа Баку не нуждается
13 октября 2022 г. 13:18
Путин: Турция оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу
Путин: Турция оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу
13 октября 2022 г. 14:43
Фазаил Агамалы: Макрон продался за деньги армян
Фазаил Агамалы: Макрон продался за деньги армян
14 октября 2022 г. 11:45
Казахстан и Туркменистан договорились нарастить объемы взаимной торговли до $1 млрд
Казахстан и Туркменистан договорились нарастить объемы взаимной торговли до $1 млрд
15 октября 2022 г. 12:38
Азербайджан увеличил производство метанола до 62%
Азербайджан увеличил производство метанола до 62%
17 октября 2022 г. 12:30
Здание миссии ЕС в Киеве подверглось обстрелу
Здание миссии ЕС в Киеве подверглось обстрелу
10 октября 2022 г. 19:23
Казахстан ожидает возобновления полноценной работы КТК в октябре
Казахстан ожидает возобновления полноценной работы КТК в октябре
11 октября 2022 г. 09:15
СБУ обезвредила две группы диверсантов ЧВК Вагнер под Харьковом
СБУ обезвредила две группы диверсантов ЧВК "Вагнер" под Харьковом
11 октября 2022 г. 11:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi