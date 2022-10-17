ANAMA: На освобожденных территориях обнаружены еще 144 мины

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в Агентстве, с 10 по 15 октября в ходе мероприятий по разминированию в Тертерском, Агдамском, Ходжавендском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены и обезврежены 33 противопехотные мины, 111 противотанковых мин, а также 271 неразорвавшийся боеприпас.

В результате территория площадью 435 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.