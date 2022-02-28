ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 57 мин

Агентство Азербайджанской республики по разминированию (ANAMA) опубликовало обновленную информацию о проведенных на освобожденных территориях операциях.

Агентство Азербайджанской республики по разминированию (ANAMA) опубликовало обновленную информацию о проведенных на освобожденных территориях операциях.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных с 21 по 26 февраля на территории Тертерского, Агдамского, Физулинского, Шушинского, Губадлинского, Джебраильского и Зангиланского районов, были обнаружены 33 противопехотные, 24 противотанковые мины и 266 неразорвавшихся боеприпасов.

Таким образом, от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 94,8 гектара территории.