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ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 57 мин

ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 57 мин Агентство Азербайджанской республики по разминированию (ANAMA) опубликовало обновленную информацию о проведенных на освобожденных территориях операциях.
Происшествия
28 февраля 2022 г. 12:50
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 57 мин

Агентство Азербайджанской республики по разминированию (ANAMA) опубликовало обновленную информацию о проведенных на освобожденных территориях операциях.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных с 21 по 26 февраля на территории Тертерского, Агдамского, Физулинского, Шушинского, Губадлинского, Джебраильского и Зангиланского районов, были обнаружены 33 противопехотные, 24 противотанковые мины и 266 неразорвавшихся боеприпасов.

Таким образом, от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 94,8 гектара территории.

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Версия на английском языке Another 57 mines found in liberated territories
Версия на азербайджанском языке Azad edilən ərazilərdə daha 57 mina aşkarlanıb

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