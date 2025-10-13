Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Происшествия
    • 13 октября, 2025
    • 11:04
    ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью почти 1500 га

    На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана с 6 по 12 октября обезврежены 100 противотанковых, 77 противопехотных мин и 1584 неразорвавшихся боеприпаса.

    Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельной сводке Агентства по разминированию (ANAMA).

    За указанный период от мин очищена территория площадью 1497,5 га.

    Операции проводились сотрудниками ANAMA, министерств обороны и чрезвычайных ситуаций, Государственной пограничной службы и четырьмя частными компаниями.

    ANAMA разминирование территорий
