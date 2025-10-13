ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью почти 1500 га
Происшествия
- 13 октября, 2025
- 11:04
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана с 6 по 12 октября обезврежены 100 противотанковых, 77 противопехотных мин и 1584 неразорвавшихся боеприпаса.
Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельной сводке Агентства по разминированию (ANAMA).
За указанный период от мин очищена территория площадью 1497,5 га.
Операции проводились сотрудниками ANAMA, министерств обороны и чрезвычайных ситуаций, Государственной пограничной службы и четырьмя частными компаниями.
