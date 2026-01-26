Амнистия в Азербайджане затронула уже более 12,3 тыс. человек

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Происшествия
    • 26 января, 2026
    • 14:34
    Акт об амнистии, принятый в Азербайджане по случаю "Года Конституции и Суверенитета", по сей день охватил более чем 12,3 тыс. человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на Минюст Азербайджана, в период с 22 декабря 2025 года по 26 января 2026 года по амнистии были освобождены или получили смягчение наказания всего 12 336 человек.

    Среди них 4 977 человек освобождены от наказания в виде лишения свободы на определенный срок, 6 613 - от наказаний, не связанных с лишением свободы. Кроме того, 734 осужденным срок лишения свободы был сокращен на шесть месяцев, а 12 человек освобождены от уголовной ответственности по делам, находящимся в производстве органов юстиции.

    Среди освобожденных - 13 участников Отечественной войны, а также 13 человек, достигших 60-летнего возраста на день вступления решения в силу.

    Согласно информации, амнистия была применена к 1 021 лицу, совершившему преступления, не представляющие большой общественной опасности, к 10 502 - за менее тяжкие преступления и к 813 - за тяжкие преступления. В целом амнистия коснулась 11 761 мужчины (в том числе 17 несовершеннолетних) и 575 женщин.

    В Министерстве юстиции подчеркнули, что исполнение акта об амнистии продолжается.

    Amnistiya aktı indiyədək 12 mindən çox şəxsə tətbiq olunub

