Али Нагиев: Координация спецслужб важна в борьбе с международным терроризмом

Важно обеспечить координированную деятельность спецслужб в борьбе с международным терроризмом и угрозами системе безопасности в целом.

Координация деятельности спецслужб важный аспект для успешной борьбы с международным терроризмом и угрозами системе безопасности в целом.

Как сообщает Report, об этом сказал глава Службы государственной безопасности Али Нагиев на форуме по безопасности в Баку.

Он отметил, что проведение в Баку форума по безопасности в преддверии COP29 не случайно: "Необходимо повысить эффективность совместной деятельности, поскольку террористические акты и провокации, целью которых становятся пути транспортировки энергоресурсов, могут привести к экономическим и экологическим катастрофам глобального характера".