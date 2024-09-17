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Али Нагиев: Координация спецслужб важна в борьбе с международным терроризмом

Али Нагиев: Координация спецслужб важна в борьбе с международным терроризмом Важно обеспечить координированную деятельность спецслужб в борьбе с международным терроризмом и угрозами системе безопасности в целом.
Происшествия
17 сентября 2024 г. 09:29
Али Нагиев: Координация спецслужб важна в борьбе с международным терроризмом

Координация деятельности спецслужб важный аспект для успешной борьбы с международным терроризмом и угрозами системе безопасности в целом.

Как сообщает Report, об этом сказал глава Службы государственной безопасности Али Нагиев на форуме по безопасности в Баку.

Он отметил, что проведение в Баку форума по безопасности в преддверии COP29 не случайно: "Необходимо повысить эффективность совместной деятельности, поскольку террористические акты и провокации, целью которых становятся пути транспортировки энергоресурсов, могут привести к экономическим и экологическим катастрофам глобального характера".

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Версия на английском языке Ali Naghiyev: Coordination of intelligence services important in fighting int'l terrorism
Версия на азербайджанском языке Əli Nağıyev: Beynəlxalq terrorçuluqla mübarizədə xüsusi xidmət orqanlarının fəaliyyətinin koordinasiyalı şəkildə təmin edilməsi vacibdir

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