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Адвокат кандидата в депутаты: Мне угрожали убийством, а затем напали

Адвокат кандидата в депутаты: Мне угрожали убийством, а затем напали В Нефтчале проводится расследование по факту нападения на адвоката одного из кандидатов в депутаты.
Происшествия
1 сентября 2024 г. 20:43
Адвокат кандидата в депутаты: Мне угрожали убийством, а затем напали

В Нефтчале проводится расследование по факту нападения на адвоката одного из кандидатов в депутаты.

Об этом аранскому бюро Report сообщил главный инспектор ширванской региональной пресс-службы МВД, капитан полиции Низам Гамидов.

По его словам, в Нефтчалинское РУП поступила жалоба от адвоката одного из зарегистрированных кандидатов по Нефтчалинскому избирательному округу №70 Гусейна Гурбанова, который утверждал, что подвергся нападению со стороны брата кандидата в депутаты Вафы Нагиевой.

В связи с обращением были назначены соответствующие экспертизы.

По словам самого Гурбанова, ему угрожали расправой представившиеся братьями Вафы Нагиевой два человека, один из которых звонил с азербайджанского номера, другой - с российского.

После того, как адвокат покинул избирательный участок, некто бросился перед его автомобилем, а когда тот остановил машину, напал на него.

По словам жалобщика, ему ранили руку и палец.

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Версия на азербайджанском языке Deputatlığa namizədin vəkili: Ölümlə təhdid edildim, daha sonra isə hücuma məruz qaldım

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