Владелец плазы: Газ просочился в здание из-за поврежденной магистральной линии

В здании AFEN Plaza газа не было.

Как передает Report, об этом журналистам сообщил владелец здания Абульфат Алиев.

По его словам, в районе проводились дорожные ремонтные работы:

"На территории была проложена крупная магистральная газовая линия из пластиковой трубы. Работавшие здесь тракторы повредили эту линию. Позже сообщили, что место было восстановлено. Видимо, работу выполнили некачественно, и газ просочился под землей в здание. Он накопился в подвале, и когда утром рабочий включил свет, произошел взрыв", - отметил А. Алиев.