    Происшествия
    • 24 ноября, 2025
    • 11:41
    Владелец плазы: Газ просочился в здание из-за поврежденной магистральной линии

    В здании AFEN Plaza газа не было.

    Как передает Report, об этом журналистам сообщил владелец здания Абульфат Алиев.

    По его словам, в районе проводились дорожные ремонтные работы:

    "На территории была проложена крупная магистральная газовая линия из пластиковой трубы. Работавшие здесь тракторы повредили эту линию. Позже сообщили, что место было восстановлено. Видимо, работу выполнили некачественно, и газ просочился под землей в здание. Он накопился в подвале, и когда утром рабочий включил свет, произошел взрыв", - отметил А. Алиев.

    здание Баку взрыв газ
    Видео
    Partlayış baş verən plazanın sahibi: Binaya yeraltı qaz sızıb

