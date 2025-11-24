Владелец плазы: Газ просочился в здание из-за поврежденной магистральной линии
Происшествия
- 24 ноября, 2025
- 11:41
В здании AFEN Plaza газа не было.
Как передает Report, об этом журналистам сообщил владелец здания Абульфат Алиев.
По его словам, в районе проводились дорожные ремонтные работы:
"На территории была проложена крупная магистральная газовая линия из пластиковой трубы. Работавшие здесь тракторы повредили эту линию. Позже сообщили, что место было восстановлено. Видимо, работу выполнили некачественно, и газ просочился под землей в здание. Он накопился в подвале, и когда утром рабочий включил свет, произошел взрыв", - отметил А. Алиев.
