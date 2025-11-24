Partlayış baş verən plazanın sahibi: Binaya yeraltı qaz sızıb
Hadisə
- 24 noyabr, 2025
- 11:35
Plazada qaz olmayıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında "AFEN Plaza"nın sahibi Əbülfət Əliyev deyib.
O bildirib ki, ərazidə yol təmir işləri gedir:
"Ərazidə böyük, plasmas boru ilə magistral qaz xətti çəkilib. Burada işləyən traktorlar həmin xətti zədələdilər. Ondan sonra dedilər ki, oranı yamayıblar. Görünür ki, yaxşı yamamayıblar və binaya yeraltı qaz sızıb. Zirzəmiyə qaz toplanıb səhər işçi işığı yandıranda partlayış baş verib".
