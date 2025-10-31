17-летний житель Хачмаза задержан по подозрению в убийстве матери

Жительница села Чайкенары Хачмазского района Хагигят Мамедова умерла после полученных ножевых ранений.

Как сообщает северное бюро Report, два дня назад 42-летняя женщина была доставлена в больницу с множественными колото-резаными ранениями, полученными в результате нападения с ножом.

Спустя два дня женщина скончалась в медучреждении.

Причины произошедшего пока неизвестны. 17-летний сын погибшей задержан по подозрению в совершении преступления.

По факту ведется расследование.