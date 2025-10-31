Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    17-летний житель Хачмаза задержан по подозрению в убийстве матери

    Происшествия
    • 31 октября, 2025
    • 10:57
    Жительница села Чайкенары Хачмазского района Хагигят Мамедова умерла после полученных ножевых ранений.

    Как сообщает северное бюро Report, два дня назад 42-летняя женщина была доставлена в больницу с множественными колото-резаными ранениями, полученными в результате нападения с ножом.

    Спустя два дня женщина скончалась в медучреждении.

    Причины произошедшего пока неизвестны. 17-летний сын погибшей задержан по подозрению в совершении преступления.

    По факту ведется расследование.

    Хачмаз убийство
    Xaçmazda qadın qətlə yetirilib, 17 yaşlı oğlu şübhəli bilinir

    11:15

    11:14

    11:13

    11:07

    11:05

    11:02

    11:00
    10:57

    10:48

