17-летний житель Хачмаза задержан по подозрению в убийстве матери
Происшествия
- 31 октября, 2025
- 10:57
Жительница села Чайкенары Хачмазского района Хагигят Мамедова умерла после полученных ножевых ранений.
Как сообщает северное бюро Report, два дня назад 42-летняя женщина была доставлена в больницу с множественными колото-резаными ранениями, полученными в результате нападения с ножом.
Спустя два дня женщина скончалась в медучреждении.
Причины произошедшего пока неизвестны. 17-летний сын погибшей задержан по подозрению в совершении преступления.
По факту ведется расследование.
