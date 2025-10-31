İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    Xaçmazda qadın qətlə yetirilib, 17 yaşlı oğlu şübhəli bilinir

    Hadisə
    • 31 oktyabr, 2025
    • 10:34
    Xaçmazda qadın qətlə yetirilib, 17 yaşlı oğlu şübhəli bilinir

    Xaçmazda qadın qətlə yetirilib, 17 yaşlı oğlu şübhəli bilinir.

    "Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, hadisə iki gün əvvəl rayonun Çaykənarı kəndində qeydə alınıb.

    Belə ki, 1983-ci il təvəllüdlü Məmmədova Həqiqət Tərlan qızı oğlu tərəfindən bıçaqlanıb və bədənin çoxsaylı kəsilmiş-deşilmiş yarası diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.

    İki gün xəstəxanada müalicə alan H.Məmmədova bu gün ölüb. Hadisənin səbəbi hələlik məlum deyil.

    Qətli törətməkdə şübhəli bilinən mərhumun 17 yaşlı oğlu saxlanılıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Xaçmaz qətl
    17-летний житель Хачмаза задержан по подозрению в убийстве матери

