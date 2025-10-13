Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    16-летний житель Баку задержан по подозрению в убийстве

    Происшествия
    13 октября, 2025
    • 10:11
    16-летний житель Баку задержан по подозрению в убийстве

    16-летний житель бакинского поселка Амирджан Расиф Халилов задержан по подозрению в убийстве 42-летнего Айхана Мустафаева.

    Как сообщает Report, Мустафаев скончался в больнице, куда поступил 11 октября с колото-резаными ранами.

    По факту в Сураханской районной прокуратуре проводится расследование.

    убийство подросток Баку
