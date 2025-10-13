Bakıda qətl törədilib, 16 yaşlı oğlan saxlanılıb
Hadisə
- 13 oktyabr, 2025
- 09:59
Bakıda qətl törədilib.
"Report"un xəbərinə görə, oktyabrın 11-i saat 16 radələrində Əmircan qəsəbəsi İ.Şükürov küçəsi ev 6-da yaşayan 1982-ci il təvəllüdlü Ayxan Fəxrəddin oğlu Mustafayev kəsilmiş-deşilmiş xəsarətlə xəstəxanaya gətirilib.
Onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb və xəstəxanada ölüb.
Polis əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilmiş tədbirlərlə hadisəni onun evinin qarşısında törətməkdə şübhəli bilinən qəsəbə sakini - 2009-cu il təvəllüdlü Rasif Rəfail oğlu Xəlilov tutulub.
Faktla bağlı Suraxanı rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
10:04
CAR-da avtobus qəzasında 40 nəfər ölübDigər ölkələr
10:01
Foto
Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu "Dükkan" restoranına "5 ulduz" sertifikatı təqdim edibBiznes
10:00
İslamabadda Azərbaycan-Pakistan-Türkiyə parlament sədrlərinin üçüncü üçtərəfli görüşü başlayıbXarici siyasət
10:00
Bakıda Azərbaycan, Rusiya və İran hökümət nümayəndələrinin üçtərəfli görüşü keçirilirXarici siyasət
09:59
Bakıda qətl törədilib, 16 yaşlı oğlan saxlanılıbHadisə
09:59
150-dən çox fələstinli məhbus digər ölkələrə deportasiya ediləcəkDigər ölkələr
09:56
Rahil Məmmədov Azərbaycan millisinin heyətindən çıxarılıbFutbol
09:54
Foto
BİAF 2025: klassikanın müasir incəsənətlə qovuşduğu məkan 2-ci həftəsonunun proqramıBiznes
09:51