    Hadisə
    • 13 oktyabr, 2025
    • 09:59
    Bakıda qətl törədilib, 16 yaşlı oğlan saxlanılıb

    Bakıda qətl törədilib.

    "Report"un xəbərinə görə, oktyabrın 11-i saat 16 radələrində Əmircan qəsəbəsi İ.Şükürov küçəsi ev 6-da yaşayan 1982-ci il təvəllüdlü Ayxan Fəxrəddin oğlu Mustafayev kəsilmiş-deşilmiş xəsarətlə xəstəxanaya gətirilib.

    Onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb və xəstəxanada ölüb.

    Polis əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilmiş tədbirlərlə hadisəni onun evinin qarşısında törətməkdə şübhəli bilinən qəsəbə sakini - 2009-cu il təvəllüdlü Rasif Rəfail oğlu Xəlilov tutulub.

    Faktla bağlı Suraxanı rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır.

    qətl Suraxanı polis Prokurorluq
    16-летний житель Баку задержан по подозрению в убийстве

