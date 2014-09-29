В Сабунчи задержаны члены преступной группы

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку задержана группа людей, подозреваемая в воровстве. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД).

27 сентября в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками главного управления уголовного розыска, а также 12-го и 13-го отделений полиции Сабунчинского районного управления полиции (РУП), были задержаны жители Баку Халиг Джафаров, Гасан Камильзаде и Самир Гусейнов, которые подозреваются в краже денег и золотых изделий из квартир А.Махмудова, М.Шарифова, Д.Эйвазова и Э.Эйвазова. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении подозреваемого Х.Джафарова было установлено, что 21 сентября он украл из квартиры С.Алиевой два мобильных телефона и золотые украшения.

По данному факту ведется следствие.