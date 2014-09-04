В Маштаге произошел случай поножовщины

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ В поселке Маштага Сабунчинского района г. Баку произошел случай поножовщины. Как сообщили Report в Сабунчинском РУП, житель поселка Намик Гаджиагаев на почве ссоры ударил ножом своего земляка Натика Исаева.

После нанесения ран своему знакомому Н. Гаджиагаев скрылся с места происшествия, а пострадавший был доставлен в больницу.

В результате проведенных сотрудниками Сабунчинского РУП и отделения полиции №14 оперативно-розыскных мероприятий, Н. Гаджиагаев был задержан и представлен следствию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.