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    В исправительной колонии Азербайджана предотвращена попытка передачи сим-карты “Türkcell” гражданину России

    Жена, пребывающего в исправительной колонии гражданина России, пыталась передать мужу телефон

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ В исправительной колонии № 3 в Баку предотвращена попытка передачи телефона заключенному. Об этом сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью пенитенциарной службы министерства юстиции.

    Согласно сообщению, в ходе осмотра передачи для пребывающего в исполнительной колонии и осужденного по статье 208.2 УК РФ гражданина России Карибова Эльбруса Эседуллаховича от его супруги - жительницы России гражданки Сасиковой Амины Олеговны, были обнаружены мобильный телефон марки "Samsung Duos" и 3 сим-карты операторов "Мегафон", "Билайн" и "Türkcell", спрятанных в целлофановом пакете.

    По данному факту ведется следствие.

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