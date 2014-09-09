В исправительной колонии Азербайджана предотвращена попытка передачи сим-карты “Türkcell” гражданину России

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ В исправительной колонии № 3 в Баку предотвращена попытка передачи телефона заключенному. Об этом сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью пенитенциарной службы министерства юстиции.

Согласно сообщению, в ходе осмотра передачи для пребывающего в исполнительной колонии и осужденного по статье 208.2 УК РФ гражданина России Карибова Эльбруса Эседуллаховича от его супруги - жительницы России гражданки Сасиковой Амины Олеговны, были обнаружены мобильный телефон марки "Samsung Duos" и 3 сим-карты операторов "Мегафон", "Билайн" и "Türkcell", спрятанных в целлофановом пакете.

По данному факту ведется следствие.