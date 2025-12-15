Brent подорожала до $61,44 за баррель

Цены на нефть растут утром в понедельник после падения на предыдущей неделе.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

К 9:14 по бакинскому времени февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,32 (0,52%), до $61,44 за баррель. В пятницу Brent подешевела на $0,16 (0,26%), до $61,12 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,29 (0,5%), до $57,73 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,16 (0,28%), до $57,44 за баррель.

За минувшую неделю обе марки потеряли более 4%.