Brent подорожала до $61,44 за баррель

    15 декабря, 2025
    09:54
    Цены на нефть растут утром в понедельник после падения на предыдущей неделе.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

    К 9:14 по бакинскому времени февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,32 (0,52%), до $61,44 за баррель. В пятницу Brent подешевела на $0,16 (0,26%), до $61,12 за баррель.

    Январские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,29 (0,5%), до $57,73 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,16 (0,28%), до $57,44 за баррель.

    За минувшую неделю обе марки потеряли более 4%.

