Японские зоопарки впервые за полвека останутся без панд

В конце января из токийского зоопарка (Япония) планируется вернуть в Китай двух панд-близнецов.

Как передает Report, об этом сообщает японское информагентство Kyodo.

Подчеркивается, что после возвращения животных в японских зоопарках впервые за 53 года не останется панд.

Агентство указывает, что первые панды были переданы Японии из Китая в 1972 году в знак нормализации дипломатических отношений между двумя странами. Вместе с тем, на фоне усиливающейся напряженности в отношениях Пекина и Токио, перспективы появления новых панд в японских зоопарках остаются туманными.

Отметим, что все большие панды считаются собственностью Китая: даже животные, рожденные за рубежом, передаются иностранным зоопаркам только по договору аренды. Этот принцип закреплен в рамках так называемой "панда-дипломатии", которую Пекин использует как инструмент внешней политики.