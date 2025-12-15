Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Японские зоопарки впервые за полвека останутся без панд

    Другие страны
    • 15 декабря, 2025
    • 10:11
    Японские зоопарки впервые за полвека останутся без панд

    В конце января из токийского зоопарка (Япония) планируется вернуть в Китай двух панд-близнецов.

    Как передает Report, об этом сообщает японское информагентство Kyodo.

    Подчеркивается, что после возвращения животных в японских зоопарках впервые за 53 года не останется панд.

    Агентство указывает, что первые панды были переданы Японии из Китая в 1972 году в знак нормализации дипломатических отношений между двумя странами. Вместе с тем, на фоне усиливающейся напряженности в отношениях Пекина и Токио, перспективы появления новых панд в японских зоопарках остаются туманными.

    Отметим, что все большие панды считаются собственностью Китая: даже животные, рожденные за рубежом, передаются иностранным зоопаркам только по договору аренды. Этот принцип закреплен в рамках так называемой "панда-дипломатии", которую Пекин использует как инструмент внешней политики.

    Япония КНР панды зоопарк
    Elvis

    Последние новости

    11:09

    ЦБА оштрафовал должностное лицо участника валютного рынка

    Финансы
    11:06
    Видео

    МЧС предупредило население об опасности угарного газа

    Другие
    11:05

    ЕС включит в санкционные списки по РФ 40 судов

    Другие страны
    11:04

    В Азербайджане утверждена "Национальная программа стандартизации на 2026-2028 годы"

    Бизнес
    11:01

    В Азербайджане в течение трех лет будет принято около 3 тыс. госстандартов

    Бизнес
    11:00

    ЦБА выдал обязательные предписания двум кредитным союзам за нарушение отчетности

    Финансы
    10:56

    ЕС вновь оказался в роли догоняющего на Южном Кавказе? - АНАЛИТИКА

    Внешняя политика
    10:52

    В Гяндже задержаны участники свадебного кортежа за автохулиганство

    Происшествия
    10:48
    Фото
    Видео

    Азербайджан приступил к созданию крупнейшей в регионе системы хранения энергии

    Энергетика
    Лента новостей