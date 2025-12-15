Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Сегодня завершится 15-й тур Премьер-лиги Азербайджана

    Сегодня 15-й тур Премьер-лиги Азербайджана завершится двумя играми.

    Как сообщает Report, в 14:00 "Имишли" сыграет с "Карван-Евлахом" на стадионе Губинского Олимпийского спортивного комплекса.

    "Имишли" занимает 9-е место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков, а "Карван-Евлах" с 5 очками находится на последнем – 12-м месте.

    В 19:00 на стадионе Palms Sports Arena "Нефтчи" примет "Сумгайыт". Судить матч будет Рауф Джаббаров.

    "Нефтчи" занимает 8-е место в турнирной таблице с 16 очками, а сумгайытская команда - четвертое место с 26 очками.

    Лента новостей