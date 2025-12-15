WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Azərbaycan Premyer Liqası: XV tura iki oyunla yekun vurulacaq

    Futbol
    • 15 dekabr, 2025
    • 09:10
    Azərbaycan Premyer Liqası: XV tura iki oyunla yekun vurulacaq

    Misli Premyer Liqasının XV turuna bu gün iki oyunla yekun vurulacaq.

    "Report"un məlumatına görə, əvvəlcə "İmişli" Qubada "Karvan-Yevlax"la üz-üzə gələcək.

    Görüş Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionunda, saat 14:00-da start götürəcək. "İmişli" turnir cədvəlində 15 xalla 9-cu pillədə qərarlaşıb. 5 xala malik "Karvan-Yevlax" sonuncu - 12-cidir.

    Turun son matçı "Palms Sports Arena"da baş tutacaq. "Neftçi" evdə "Sumqayıt"ı qəbul edəcək. Rauf Cabarovun idarə edəcəyi görüş saat 19:00-da başlayacaq. "Neftçi" 16 xalla turnir cədvəlinin 8-ci pilləsində yer alıb. Sumqayıt komandası 26 xalla dördüncüdür.

    Misli Premyer Liqası

    II dövrə, XV tur

    15 dekabr

    14:00. "İmişli" – "Karvan-Yevlax"

    Hakimlər: Kamranbəy Rəhimov, Pərvin Talıbov, Zöhrab Abbasov, Vüqar Həsənli.

    VAR: İnqilab Məmmədov.

    AVAR: Namiq Hüseynov.

    Hakim-inspektor: Asim Xudiyev.

    AFFA nümayəndəsi: Eldəniz Musayev.

    Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu

    19:00. "Neftçi" – "Sumqayıt"

    Hakimlər: Rauf Cabarov, Elşad Abdullayev, Teymur Teymurov, İslam Məmmədov.

    VAR: Elçin Məsiyev.

    AVAR: Vüsal Məmmədov.

    Hakim-inspektor: Anar Salmanov.

    AFFA nümayəndəsi: Elçin Mehtiyev.

    "Palms Sports Arena"

    Qeyd edək ki, turun daha əvvəl baş tutan görüşlərində "Şamaxı" "Zirə"ni (2:1), "Sabah" "Turan Tovuz"u (3:1), "Kəpəz" "Qəbələ"ni (1:0), "Qarabağ" isə "Araz-Naxçıvan"ı (5:1) məğlub edib.

    Misli Premyer Liqası "İmişli" klubu "Neftçi" klubu "Karvan-Yevlax" XV tur
    Сегодня завершится 15-й тур Премьер-лиги Азербайджана

    Son xəbərlər

    09:59

    Qazaxıstan BTC üzrə neft tədarükünü 2,2 milyon tona çatdırmağı planlaşdırır

    Energetika
    09:55

    Yasamalın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    09:52
    Foto

    Anar Bağırov Rumıniya Vəkillər Kollegiyasının İllik Konfransında iştirak edib

    Xarici siyasət
    09:50

    Qazaxıstan Prezidenti Yaponiyaya səfər edəcək

    Digər ölkələr
    09:46

    KİV: Tailandla münaqişədə 12 kambocalı ölüb

    Digər ölkələr
    09:45

    Bişkekdə bazarda yanğın baş verib

    Digər ölkələr
    09:44

    Ötən həftə 115 yanğına çıxış və 2 partlayış baş verib

    Hadisə
    09:43

    Avstraliya hökuməti silah əldə edilməsi barədə qanunu yenidən nəzərdən keçirəcək

    Digər ölkələr
    09:39

    "Bavariya" Bundesliqada rekorda imza atıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti