Минэнерго Казахстана: атаки на критическую гражданскую инфраструктуру недопустимы

Казахстан продолжает оценку ущерба, нанесенного системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске в результате атаки морскими дронами 29 ноября.

Как передает Казахстанское бюро Report, об этом на брифинге, посвященном итогам 2025 года, отвечая на вопросы журналистов, заявил министр энергетики Ерлан Аккенженов.

Он уточнил, что Министерство энергетики не делает политических заявлений, поскольку является отраслевым органом, реализующим государственную политику в сфере энергетики. Вопрос о размере ущерба, по его словам, остается открытым до завершения соответствующей оценки.

Министр добавил, что оценка в настоящее время продолжается и находится в компетенции министра национальной экономики - заместителя премьер-министра. Итоговые данные будут представлены после завершения расчетов.

В то же время Аккенженов подчеркнул, что Минэнерго Казахстана считает недопустимыми атаки на объекты гражданской, в том числе критической инфраструктуры.

По его словам, порядка 80% добываемой в Казахстане нефти транспортируется по Каспийскому трубопроводному консорциуму. Министр напомнил, что КТК создан и функционирует в соответствии с международным законодательством, а в числе его акционеров - компании из Европы, США и Казахстана. При этом доля российской стороны в проекте является меньшей.

Аккенженов подчеркнул, что позиция Казахстана по данному вопросу была ранее обозначена в политическом заявлении Министерства иностранных дел, и именно внешнеполитическое ведомство уполномочено комментировать дальнейшее развитие ситуации.

"Атаки на гражданскую критическую инфраструктуру мы считаем недопустимыми", - отметил министр.

Напомним, атака произошла 29 ноября в 06:06 по времени Астаны. Безэкипажные катера повредили выносное причальное устройство ВПУ-2 на морском терминале КТК в Новороссийске. В консорциуме уточнили, что это уже третий подобный инцидент: ранее пострадала нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" и офис морского терминала под Новороссийском.