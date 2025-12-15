МЧС Азербайджана за неделю выезжало на 115 пожаров

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    За прошедшую неделю подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана привлекались к ликвидации 115 пожаров.

    Об этом сообщили Report в МЧС.

    Помимо этого, спасатели провели 25 операций по оказанию помощи гражданам, оказавшимся в беспомощном состоянии, приняли участие в ликвидации последствий пяти дорожно-транспортных происшествий и двух взрывов.

    В целом за неделю силами МЧС спасены 29 человек, в том числе пятеро детей, 20 человек эвакуированы, шестеро получили травмы, тела трех погибших переданы соответствующим службам.

    Лента новостей