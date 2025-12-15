В Ясамальском районе отключили газ
Энергетика
- 15 декабря, 2025
- 10:07
На ряде улиц Ясамальского района Баку приостановлена подача газа.
Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
Газоснабжение временно прекращено с 10:00 на улице М. Шарифзаде, А. Аббасова, Х. Мустафаева, Г. Зардаби, Х. Дадашова, В. Алиева, З. Керимова, Н. Хикмета и на 7, 8, 9-ой улицах Саллагхана.
