    В Ясамальском районе отключили газ

    Энергетика
    • 15 декабря, 2025
    • 10:07
    В Ясамальском районе отключили газ

    На ряде улиц Ясамальского района Баку приостановлена ​​подача газа.

    Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

    Газоснабжение временно прекращено с 10:00 на улице М. Шарифзаде, А. Аббасова, Х. Мустафаева, Г. Зардаби, Х. Дадашова, В. Алиева, З. Керимова, Н. Хикмета и на 7, 8, 9-ой улицах Саллагхана.

    Ясамальский район газоснабжение
    Yasamalın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq
