Yasamalın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq
Energetika
- 15 dekabr, 2025
- 09:55
Bu gün Bakının Yasamal rayonunun bəzi ərazilərində qaz təchizatı dayandırılacaq.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.
Məlumata görə, dekabrın 15-də saat 10:00-dan etibarən Yasamal rayonunun M.Şərifzadə, A.Abbasov, X.Mustafayev, H.Zərdabi, X.Dadaşov, V.Əliyev, Z.Kərimov, N.Hikmət və 7,8,9-cu Sallaqxana küçələrinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.
Son xəbərlər
09:59
Qazaxıstan BTC üzrə neft tədarükünü 2,2 milyon tona çatdırmağı planlaşdırırEnergetika
09:55
Yasamalın bəzi ərazilərində qaz olmayacaqEnergetika
09:52
Foto
Anar Bağırov Rumıniya Vəkillər Kollegiyasının İllik Konfransında iştirak edibXarici siyasət
09:50
Qazaxıstan Prezidenti Yaponiyaya səfər edəcəkDigər ölkələr
09:46
KİV: Tailandla münaqişədə 12 kambocalı ölübDigər ölkələr
09:45
Bişkekdə bazarda yanğın baş veribDigər ölkələr
09:44
Ötən həftə 115 yanğına çıxış və 2 partlayış baş veribHadisə
09:43
Avstraliya hökuməti silah əldə edilməsi barədə qanunu yenidən nəzərdən keçirəcəkDigər ölkələr
09:39