Казахстан рассчитывает увеличить поставки нефти по БТД до 2,2 млн тонн

Объем транспортировки нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) по итогам 2025 года составит порядка 1,5 млн тонн, как и планировалось в начале года.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом на брифинге, посвященном итогам 2025 года, отвечая на вопросы журналистов заявил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

По словам министра, отклонений от утвержденного плана нет, и данный показатель будет полностью выполнен. На 2026 год в планах также заложен объем в 1,5 млн тонн нефти, при этом глава ведомства выразил надежду на его перевыполнение.

Аккенженов также отметил, что в перспективе договоренности между КазМунайГаз и SOCAR предусматривают поставки до 2,2 млн тонн нефти в год по данному направлению.