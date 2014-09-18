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    В Азербайджане произошел вооруженный инцидент, есть погибший и раненый

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ В Шамкирском районе Азербайджана произошел вооруженный инцидент. Об этом Report сообщили в министерстве внутренних дел.

    Так, в поселке Кюр Шамкирского района, в местности под названием "Союг булаг" между жителем района Рашадом Мамедовым и жителем села Махмудлу, ранее судимым Назимом Аббасовым произошла ссора. В ходе ссоры Р.Мамедов выстрелил в Н. Аббасова из охотничьего ружья, а тот в свою очередь открыл огонь  из оружия марки АКМ. От полученных ран Р.Мамедов скончался на месте. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Шамкирского районного отделения полиции, раненный в голову и ногу Н.Аббасов был задержан. У него были изъяты оружие марки АКМ и 16 патронов.

    По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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